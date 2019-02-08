Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldığı bir otomobili odun ambarları mevkisinde içerisinde 2 şahıs ile birlikte yakaladı. Araç içerisinde 1 adet akü ele geçirilirken, Halil İbrahim K. (20), Eshabil K. (31) isimli iki şahıs araçta yakalandı. Şüpheliler asayiş şubeye intikal ettirildi. Şahısların yapılan sorgusunda, üçüncü şüphelinin Hacı Mehmet K.(31) olduğu öğrenildi.

Yapılan sorguda 2019 yılında değişik tarih ve yerlerde gerçekleşen 7 adet otodan akü hırsızlığı olayı aydınlatıldı. İş yerlerine satıldığı tespit edilen 5 adet akü ele geçirildi. Şüphelilerin çaldıkları aküleri kilo ile hurdacılara sattıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürülen şüpheliler, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Banka soyduk banka” dedi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine konuldu.