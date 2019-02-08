Kartal'da çöken binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.  Kartal'da çöken binada ölü sayısı 15'e yükselirken, Şevval Yılmaz'ın cansız bedeni enkaz altında çıkarıldı. Yılmaz'ın hemşirelik öğrencisi olduğu öğrenildi. 