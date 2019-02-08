Kartal'da çöken binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kartal'da çöken binada ölü sayısı 15'e yükselirken, Şevval Yılmaz'ın cansız bedeni enkaz altında çıkarıldı. Yılmaz'ın hemşirelik öğrencisi olduğu öğrenildi.
Kartal'da hemşirelik öğrencisi Şevval’in cansız bedenine ulaşıldı
08.02.2019 - 19:35 | Son Güncelleme: 08.02.2019 - 19:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kartal'da çöken binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Etiketler : Kartal,
603288 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603288.aspx
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