Google Maps'deki 2014'te çekilmiş sokak görüntülerinde, Yeşilyurt Apartmanı'nın 3'üncü katındaki pencerede görünen küçük kızın, şimdi hemşirelik okuyan Şevval Yılmaz olduğu belirtiliyordu.
Şevval Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı
08.02.2019 - 21:31 | Son Güncelleme: 08.02.2019 - 21:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz (23)'ın da cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.
Etiketler : Kartal,
603319 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603319.aspx
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