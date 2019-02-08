Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Batman Adliyesinde görevli olan mübaşir C.T.’nin kamu çalışanlarından, isimlerinin FETÖ dosyalarında yer aldığını söyleyerek para istediği belirlendi. Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Batman Adliyesi personeli mübaşir C.T.’yi bir memurdan para aldığı sırada suçüstü yaparak yakaladı. Gözaltına alınan ve ifade işlemleri tamamlanan C.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.