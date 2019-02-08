Edinilen bilgilere göre, Batman Adliyesinde görevli olan mübaşir C.T.’nin kamu çalışanlarından, isimlerinin FETÖ dosyalarında yer aldığını söyleyerek para istediği belirlendi. Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Batman Adliyesi personeli mübaşir C.T.’yi bir memurdan para aldığı sırada suçüstü yaparak yakaladı. Gözaltına alınan ve ifade işlemleri tamamlanan C.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Mübaşir dolandırıcılık iddiası ile tutuklandı
08.02.2019 - 21:49 | Son Güncelleme: 08.02.2019 - 21:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman Adliyesinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yürütülen dosyalarda isimleri bulunduğunu söylediği memurlardan para isteyen mübaşir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Batman,FETÖ,PDY,mübaşir,
603324 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603324.aspx
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