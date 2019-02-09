Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de babasıyla beraber terzi atölyesi işleten Aytekin Yeşilkuşak’ın sebze ve meyve takıntısı çocukluğuna kadar dayanıyor. Ailesiyle birlikte aynı sofraya oturduğunda sıkıntılı durumlar yaşadığını ifade eden Yeşilkuşak; yıllarca yumurta, kırmızı et, süt ürünleri ve hamur işi yiyerek beslendiğini söyledi. Kendi tabağına turşu suyu damladığında dahi endişelendiğini vurgulayan Yeşilkuşak, bunun bir sağlık problemi olmadığını, yalnızca sebze ve meyve yemeyi canının istemediğini dile getirdi.

'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ YİYEMİYORUM'

Sebze ve meyvenin tatlarını dahi bilmediğini, hatta çoğunu eline dahi almadığını aktaran Aytekin Yeşilkuşak, “Çocukluğumdan beri yiyemiyorum. Yaşım 38, sebze ve meyve hiç tüketmedim. Tatlarını dahi bilmiyorum. İlginç ve saçma bir durum ama bu böyle. Bu yaşıma kadar sebze ve meyve ağzıma girmedi. Çoğu sebzeyi elime dahi almamışımdır. Aslında hiçbir anlamı yok. Yemem lazım, ben de bilmiyorum. Nedeni yok. Çok şükür, sağlığım da yerinde. Bir rahatsızlığım yok. Ama yiyemedim, yiyemiyorum. Yemek isterim. Gerekirse tedavi görmek de isterim, ama ben kendimi bildiğim için yemeyeceğimi biliyorum. Doktora gittim, danıştım. Doktor da bir teşhis koyamadı. ‘Yemelisin’ dedi. Ailecek sofraya oturduğumuz zaman, yemediğim şeyler de oluyor haliyle. Benim yediğim yemeklere onların kaşığı girdiği zaman bile tiksiniyorum. Kalkıyorum, yiyemiyorum. Turşunun suyu sıçrayacak gibi düşünüyorum mesela. Böyle ilginç bir durum. Allah’a şükür sağlığım da iyi. Grip dışında bir rahatsızlığım hiç olmadı. Ailem kızıyor tabii. Yememi istiyorlar. Onlar da bu lezzetleri tatmamı istiyorlar. Hep ellerinden geleni yaptılar. Ama ben inat ettim, neden bilmiyorum. Artık onlar da bıraktılar” şeklinde konuştu.

'BİBERİN, DOMATESİN NASIL OLDUĞUNU BİLMEZ'

Aytekin Yeşilkuşak ile aynı evde yaşayan babası Cevat Yeşilkuşak da oğlunun bu problemine yıllarca anlam veremediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Hep kırmızı et, yumurta, süt, peynir ile beslendi. Başka bir şey yemesi mümkün değil. Sebze yemeği dahi yemedi, öyle büyüdü. Hala öyle. Bunlar 2 kardeş, öbürü kız. O, yemek seçmez. Biraz biz de de hata var. Öyle büyüttük, öyle alıştırdık. Meyve ve sebzeyi versen de yemez. Artık bundan sonra tüketmez zaten kendisi. Biberin, domatesin nasıl olduğunu bilmez. Zeytinin ne olduğunu bilmez. Sadece sofrada görür işte.”