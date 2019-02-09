Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Barosu'na kayıtlı Fırat Kılıç, müvekkili adına icra takibinde bulunurken, borçlu N.Y'nin sözlü tehdit ve hakaretlerine maruz kaldı. Fırat Kılıç'ın olayı yargıya taşıması sonucu N.Y., 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı. N.Y.'nin cezası 5 yıl ertelendi.



UZLAŞMA BÜROSU DEVREYE GİRDİ

Bir süre sonra N.Y. başka bir suça karışınca, ertelenen dosyası yeniden açıldı. Uzlaşma Bürosu tarafından aranan avukat Fırat Kılıç'a, N.Y. ile uzlaşıp uzlaşmayacağı soruldu. Avukat Kılıç, 25 yıl önce mezun olduğu Şehit Kahraman Çelikbaş İlkokulu'nda okuyan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere mont alınması şartıyla uzlaşabileceğini söyledi. N.Y., avukat Fırat Kılıç'ın talebini kabul etti ve uzlaştırmacı nezaretinde, 3 bin TL değerinde 31 mont alınarak okul müdürüne teslim etti.

Avukat Kılıç, uzlaştırmacı aradığında kendisi için bir şey istemediğini özellikle dile getirdiğini belirterek, “Bir anda aklıma 25 yıl önce açılan ve ilk mezunu olduğum okulum geldi. Duyduğum kadarıyla N.Y. de bağıştan dolayı mutlu olmuş. Bu, belki de uzlaştırma kültürünü ayakta tutmaya çalışan bir adım olmuştur" dedi.