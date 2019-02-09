Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, Mersin'den yüklediği muzları İran’a götürürken Çaldıran-Doğubayazıt karayolunun 20. kilometresinde yoğun sis ve yolun kaygan olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen Naci Ü. yönetimindeki tıra çarptı. Kazada Naci Ü. yaralanırken tırdaki muzlar ise yola savruldu.

Kaza sonrası bölgeye gelen Çaldıran Belediye İtfaiye ekipleri, karayolları ekipleri ile diğer tır sürücüleri, Naci Ü.'yü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza sonrası, jandarma olası başka bir kazaya sebebiyet vermemek için tedbir alırken, yola saçılan muz kutuları da başka bir tıra yüklenmeye başlandı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.