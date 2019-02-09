Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Çorlu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde 1 kişinin darp edilerek cep telefonunun gasp edildiği ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda gasp olayına karışan Y.F. ve M.K. isimli 2 şüpheli gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen her 2 şahıs da çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.