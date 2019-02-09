Edinilen bilgiye göre Çorlu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde 1 kişinin darp edilerek cep telefonunun gasp edildiği ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda gasp olayına karışan Y.F. ve M.K. isimli 2 şüpheli gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen her 2 şahıs da çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Telefon gaspçıları tutuklandı
09.02.2019 - 11:39 | Son Güncelleme: 09.02.2019 - 11:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde telefon gaspçılığı olayına karıştıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şahıs tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tekirdağ,Çorlu,gasp,soygun,
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