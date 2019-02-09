Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe merkezinde pasajların bulunduğu bölgede iki grup arasında sebebi öğrenilemeyen nedenlerden dolayı kavga çıktı. Sokak ortasında birbirlerine silahla ateş açan grup üyeleri uzun süre kavgayı sürdürdüler. Yine yaşanan arbedede bazı kişiler yaralandılar. Özel Harekât ekiplerini müdahale ettiği silahlı kavgada 1’i polis 2 kişi yaralandı. Yaralılar Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Doğubayazıt Kaymakamlığından yaptığı açıklamada "Bugün 13.30 sıralarında ilçemiz pasajlar bölgesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma neticesinde polisimiz olaya müdahale ederek her iki taraftan 4 kişiyi yakalamış, 3 tabanca ele geçirmiştir." İfadelerine yer verdi.