Edinilen bilgiye göre, Saadettin Y. (47) idaresindeki kamyonet, Atatürk Caddesi’nde yayaya yol vermek için duran Yılmaz B. (37) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil orta refüje çıktı. Kazada, otomobil sürücüsü Yılmaz B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı tahkikat sürüyo
Kamyonet, yayaya yol vermek için duran otomobile çarptı: 1 yaralı
09.02.2019 - 12:33 | Son Güncelleme: 09.02.2019 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaya geçidinde yayaya yol vermek için duran otomobile arkadan gelen kamyonetin çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Saadettin Y. (47) idaresindeki kamyonet, Atatürk Caddesi’nde yayaya yol vermek için duran Yılmaz B. (37) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil orta refüje çıktı. Kazada, otomobil sürücüsü Yılmaz B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kamyonet,kaza,Bilecik,
603452 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603452.aspx
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