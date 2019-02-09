Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Saadettin Y. (47) idaresindeki kamyonet, Atatürk Caddesi’nde yayaya yol vermek için duran Yılmaz B. (37) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil orta refüje çıktı. Kazada, otomobil sürücüsü Yılmaz B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyo