Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ö.B. (43) idaresindeki 42 FM 729 plakalı otomobil, Yunus Nadi Caddesinde okuldan çıkıp evine gitmek isteyen ilkokul öğrencisi A.A.F.’ye (11) çarptı. Kazada yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla götürüldüğü Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.