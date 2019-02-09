Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz günlerde Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tuvalet ihtiyacını karşılamak isteyen Resul Yazar (21) bir caminin tuvaletine girdi. Yazar’ın arkasından da daha sonra bir gaspçı tuvalete girdi ve elindeki falçatayla gençten para istedi. Gencin, “Param yok” demesine rağmen ikili arasında kavga çıktı.

21 yaşındaki genç, daha sonrada bir hamleyle dışarı çıktı ve kendini korumak amacıyla gaspçının üzerine baltayla yürüdü. Gaspçı saldırgan, daha sonra bir marketten bıçağı aldı ve Resul Yazar’a defalarca sapladı. Saldırgan, daha sonra ise olay yerinden kaçıp uzaklaştı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

O DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Yaşanan olay sağlık ekiplerine bildirilirken 21 yaşındaki genç, hemen ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı. Yazar’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Resul Yazar, yaşadığı dehşet anları anlattı. Yazar'ın suratında falçata izi görülürken, "Peşimden geldi, dış kapıyı kilitledi. Sonra dedi 'çık dışarı'. Koluma, yüzüme, falçata attı" dedi.

Gencin akrabası İlhan Yalur (55), yeğeninin durumunun ağır olduğunu ve zanlının bir an önce yakalanmasını istedi. Yalur, görenlerin polise haber vermelerini de istedi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, gaspçı saldırganın yakalanması için bir çalışma başlattı.