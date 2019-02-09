Kaza, Elazığ Bingöl Karayolunun 6.’ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DV 5339 plakalı otomobil 08 K 7291 plakalı tırı sollarken sol ön tarafına dokundu. Dokunmasının etkisiyle otomobil yoldan çıkarak bir eve çarpıp bahçesine düştü.
Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili ekipler inceleme yaptı.
Yoldan çıkan otomobil, eve çarptı bahçeye uçtu: 5 yaralı
09.02.2019 - 14:06 | Son Güncelleme: 09.02.2019 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da sollama sırasında Tıra dokunarak, yoldan çıkan otomobil eve çarpıp bahçeye uçtu 5 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ Bingöl Karayolunun 6.’ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DV 5339 plakalı otomobil 08 K 7291 plakalı tırı sollarken sol ön tarafına dokundu. Dokunmasının etkisiyle otomobil yoldan çıkarak bir eve çarpıp bahçesine düştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Elazığ,Bingöl,kaza,
603474 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603474.aspx
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