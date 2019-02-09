Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza ilçenin Yeşilyalı Mevkii Karadeniz Sahil yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan A.G. yönetimindeki otomobil, yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mihriban Korkmaz (15) ile arkadaşı Fatma Canan Can’a (15) çarptı. Kazada 2 genç kız ağır yaralanırken, yaralılar Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Fatma Canan Can yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Mihriban Korkmaz’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.