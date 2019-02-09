Bolaman Mahallesi'nde Halim Odabaş'ın kullandığı 52 AS 511 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 52 FP 696 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, Odabaş'ın yanı sıra beraberindeki Eren Şimşek ve Süheyl Şirin ile Ordu İl Hakem Kurulu Başkanı Kahraman Minnet yaralandı.
Yaralılar, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Öte yandan, Odabaş, Şimşek ve Şirin'in Ordu 1. Amatör Lig'de Yaşamspor ile Demirspor arasında oynanacak maçın hakemleri oldukları öğrenildi.
Maç, kaza nedeniyle ertelendi.