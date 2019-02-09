Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartepe Eşme Ahmediye Mahallesi'nde 1 Şubat tarihinde meydana gelen trafik kazasında Aslan Demir'in kullandığı 34 AGF 519 otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metreden dere yatağına uçtu. Otomobilin sürücüsü Aslan Demir, sözlüsü Duygu Doğan ve Ümit Yalçın İzmit'te özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören sürücüsü Aslan Demir yaşamını yitirdi. Demir'in cenazesi yapılan otopsi sonrasında toprağa verilmek üzere İstanbul Ümraniye'ye gönderildi.