Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen kişilerin yakalanması için 9 Şubat’ta 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Türkiye'de uğradığı suikast sonucu öldürülen Çeçen komutan İslam Canibekov'un eşinin de arasında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen zanlılardan Canibekov’un eşinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ayrıca Canibekov’un çocuklarının soruşturma kapsamında gözaltına alınmadıkları, yaşları küçük olduğu için annelerinin yanında bulundukları bildirildi.