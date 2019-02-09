Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke  genelinin parçalı ve çok bulutlu,  Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve  Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile  Kocaeli, Denizli, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı  geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Orta  ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinde karla  karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde  Marmara'nın güneyi ve İç Ege ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus  hadisesi bekleniyor. 