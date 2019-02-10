Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alzheimer hastası Abdurrahman Zeren (64), 6 Şubat günü Mersin'in Erdemli ilçesinden evinden çıktıktan sonra ailesi bir daha kendisinden haber almadı. Oğlu Zafer Zeren (32) babasının bulunması için polise başvurup sosyal medyadan da babasının fotoğrafını yayınlayarak görenlerin haber vermesini istedi.



Bugün sabah saatlerinde ise Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları otoyolda görev aldıkları sırada yol ortasından giden yaşlı bir adam gördü. Polisler otoyoldan geçen arabaların çarpması an meselesi olan adamı kurtarmak için seferber oldu. Adamın yanına giden polisler onu olası bir kazadan kurtarıp şube müdürlüğüne getirdi. Polisler, yaşlı adamın kimliğini kontrol edip ismini öğrendikten sonra kayıp büro amirliği ile irtibata geçti. Bu arada da sosyal medyadan kayıp ilanı verilip verilmediğini kontrol etmeye başladı. Polis bir kişinin Facebook adresinde Zeren ile ilgili kayıp ilanı verdiği ve telefon numarası yazdığını görü. Bunun üzerine verilen telefon numarasından aileye ulaşıldı.



Zeren'in oğlu Zafer Zeren şube müdürlüğüne hareket ederken, polis ise aç olan yaşlı adama kahvaltı hazırlayıp karnını doyurdu. Bir süre sonra ise oğlu Zafer Zeren geldi. Baba oğul birbirine sarıp dakikalarca ağladı. Zafer Zeren babasına korkmaması gerektiğini artık yanında olduğunu annesinin de geleceğini söyledi. Baba oğlun bu görüntüsü herkesi duygulandırdı. Oğul Zeren polislere teşekkür edip, babasını alarak memleketine götürdü.