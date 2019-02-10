Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, gece merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.S. idaresindeki minibüs, E.N. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.