Kaza, gece merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.S. idaresindeki minibüs, E.N. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elazığ’da minibüs otomobile çarptı: 2 yaralı
10.02.2019 - 10:41 | Son Güncelleme: 10.02.2019 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.S. idaresindeki minibüs, E.N. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Elazığ,trafik,kaza,
603627 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603627.aspx
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