Edinilen bilgiye göre, iş kazası sabah saatlerinde TTK Karadon Müessese Müdürlüğünde kuyu bakım ve genişletme çalışmaları sırasında yaşandı. Çinli firma adına çalışan bir Türk işçi meydana gelen iş kazasında yaralandı.
Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı
10.02.2019 - 11:18 | Son Güncelleme: 10.02.2019 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Zonguldak,göçük,maden,
603637 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603637.aspx
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