Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Camikebir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinden 4 adet tablet bilgisayarların çalınması olayıyla ilgili olarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından hem olay yerinde hem de çevrede bulunan tüm kameralar incelendi. Yapılan teknik incelemelerin sonucunda hırsızlık olayını A.G. (20) isimli şahsın gerçekleştirdiği, A. G.(22) isimli şahsın ise iş yerinin önünde gözcülük yaptığı tespit edildi.

Faillerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelilerinin evleri tespit edilmesi üzerine yapılan operasyon sonucu iki şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, söz konusu iş yerinden çaldıkları malzemeler ele geçirildi. Hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının ardından çıkarıldıkları adlı makamlarca tutuklanan iki şüpheli cezaevine gönderildi.