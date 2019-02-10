Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa -Güzelyut çift şeritli anayolunda 2 yayaya çarparak ölümüne neden olan Örge Soğukpınar, 15 saat sonra Güzelyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Yaralılara yardım etmek yerine FK 150 plakalı aracını bırakarak kaçan Soğukpınar, Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi, soruşturmanın güvenli yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha gözaltında tutulmasına karar verdi.

Polis, Soğukpınar’ın kazayla ilgili ifade vermeyi reddettiğini belirtirken, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenip, tanıkların ifadelerinin alınacağını açıkladı.

KİMLİKLERİ KAZADAN 7 SAAT SONRA BELLİ OLDU

Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin ise 7 saat sonra belirlenebildiği açıklandı. Kazanın 9 gün önce KKTC’ye gelen Bangladeş uyruklu 37 yaşındaki Siful İslam ve 31 yaşındaki Ripon Ali’nin yürüyerek işçi lojmanına gittikleri sırada gerçekleştiği ifade edildi.