Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Camikebir Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı sonrası Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan güvenlik kamera görüntüleri ile teknik incelemeler sonucunda hırsızlık olayının şüphelisi K. T. isimli kadın şüpheli, Alacamescit Mahallesi Zafer Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi tarafından "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ile Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca "Basit Yaralama" suçundan arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen K.T., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.