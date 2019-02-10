Edinilen bilgiye göre, saat 06.50’de Ayvacık’ın Ahmetçe açıklarında görevli sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 62 mülteci yakalandı. Mülteciler, Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Daha sonra mülteciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 62 mülteci yakalandı
10.02.2019 - 16:58 | Son Güncelleme: 10.02.2019 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 62 mülteci yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale,mülteci,
603701 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603701.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER