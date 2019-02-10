Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Çevreyolundan Yenikent istikametine gitmekte olan Bünyamin B., idaresindeki otomobil ile mezarlık yolundan çıkmakta olan Timur T., idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücülerden Timur T., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
10.02.2019 - 17:31 | Son Güncelleme: 10.02.2019 - 17:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Çevreyolundan Yenikent istikametine gitmekte olan Bünyamin B., idaresindeki otomobil ile mezarlık yolundan çıkmakta olan Timur T., idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücülerden Timur T., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,Adıyaman,yaşam haberleri,
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