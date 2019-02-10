Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Çevreyolundan Yenikent istikametine gitmekte olan Bünyamin B., idaresindeki otomobil ile mezarlık yolundan çıkmakta olan Timur T., idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücülerden Timur T., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.