Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Habur Çayı kenarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, balık tutmaya çıkan 3 arkadaş araçlarını çayın yanındaki alana park etti. Bu sırada dağlık alandan kopan kaya parçası, park halindeki aracın üzerine doğru yuvarlandı. Kaya parçasının üzerlerine doğru yuvarlandığını gören 2 kişi kaçmayı başarırken, bir kişi kayadan kopan parçaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk tedavisinin ardından önce Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne ardından da Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.