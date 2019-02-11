Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta 4 katlı binanın  giriş katındaki dairesini Iraklı Muhammed Enver'e kiraya veren ev sahibi Hasan  Mala, komşuların, evden kötü koku yayıldığı şikayeti üzerine 3 gün önce adrese  geldi.

Kapının kilitli olması nedeniyle polis içeri giremeyince telefonla  Enver'in babasına ulaştı. Babasının, çocuklarının yanında olduğunu belirtmesi  üzerine polis adresten ayrıldı.

Yayılan kötü koku nedeniyle bina sakinlerinin şikayetlerini yenilemesi  üzerine, ev sahibi Hasan Mala, Enver'in babasını arayarak, gelip evi kontrol  etmelerini istedi.

Gencin amcası Ahmet Enver, bugün eve gelerek içeri girdiğinde,  yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı. Ev sahibinin bildirmesi üzerine olay  yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, Enver'in yaklaşık bir hafta  önce ölmüş olabileceğini söyledi.

Gencin cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu  morguna kaldırıldı.Bu arada amca Enver, gencin Irak'ta gördüğü işkence fotoğraflarını  göstererek, yeğeninin bu durum nedeniyle ülkesinden kaçıp İstanbul'a yerleştiğini  iddia etti.

 