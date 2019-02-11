Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu günü kutlayanlar, kutlamak isteyenler, kutlanmasını bekleyenler batı illerine gidildikçe artıyor. E-ticaret platformu n11.com’un kullanıcıları arasında gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılanların yüzde 41’i sevildiğini duymak istiyor. Araştırmaya katılanlara 14 Şubat’ta beklentilerinin ne olduğu sorulmuş. Katılanlar sevdiklerinden, eşlerinden “Seni Seviyorum” cümlesini duymanın yeterli olduğunu ifade ediyor.

Tabii bunun dışında beklentisi olanlar da azımsanmayacak kadar çok. Örnek vermek gerekirse, katılımcıların yüzde 17’si romantik bir akşam yemeği bekliyor... Maddi imkânlar çerçevesinde bu günü şehri terk ederek kutlamak isteyenler de var. Katılımcılar için yurt dışında Venedik, yurt içinde Kapadokya’da 14 Şubat kutlaması hayal ediyor. Yurt dışında Paris ve Prag 2 ve 3’üncü tercih olurken, yurt içinde Nevşehir’i İstanbul ve Bolu (Abant) aldı.

Araştırmaya katılanlar, alacakları hediyeler arasında takı, saat ve parfümü sıralarken, beklentiler ise sınırsız. Fakat bir gerçek var ki, elektronik ürün ve aksesuarları, kırmızı gül ve çikolata ise ‘pek istemem’ kategorisinde yer alıyor...