Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Doğanlı ışıklı kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Ali Çakır idaresindeki servis minibüsü, Doğanlı ışıklı kavşakta aynı istikamete gitmekte olan Ömür Öztürk idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüs yol kenarında bulunan lokantaya girdi. Lokantaya giren minibüsün sürücüsü ve yolculardan bazıları araç içinde sıkıştı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler yaralıları çıkartırken, sağlık ekipleri ilk önce olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırdılar. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve yanında bulunan çocuğu ile minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol uzun bir süre trafiğe kapalı kalırken, yaralıların çıkarılmasının ardından araçlar çekilerek trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.