Olay, Büyükçekmece Hadımköy Yolu, Beylikdüzü istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü ters yönden yola katılmaya çalıştı. Bu sırada yol üzerinde seyreden bir servis aracı da Beylikdüzü istikametine seyir halindeydi. Kaygan yolda duramayan servis aracı ters yönden karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen araca çarptı. Araç birkaç metre ileriye savruldu. Arkadan gelen kamyon sürücüsü duramayarak binek araca çarptı. Zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri kaza yapan araçları yola kenarına çektirdi. Bölgede kaza nedeniyle bir süre yoğun trafik oluştu.
Ters yönden karşıya geçmeye çalışan araç, İstanbul trafiğini birbirine kattı
11.02.2019 - 09:22 | Son Güncelleme: 11.02.2019 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükçekmece Hadımköy Yolu, Beylikdüzü istikametinde bağlantı yolunda ters yönden geldiği söylenilen araç trafiği birbirine kattı. Zincirleme kazanın yaşandığı yolda 1 kişi hafif yaralanırken bölgede yoğun trafik oluştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul,trafik kazası,
603831 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603831.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER