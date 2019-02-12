Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı üzerinde bulunan alışveriş merkezinin içerisindeki banka şubesine gelen 65 yaşındaki kişi, 90 bin avro parasını çektikten sonra aracına bindi. Bu sırada tornavidayla yan taraftaki camı kıran maskeli bir şahıs, koltuktaki parayı almaya çalıştı.

Aracı çalıştırıp gitmek isteyen yaşlı adam, lastik havasının tamamen inik olması nedeniyle ilerleyemedi. Bundan faydalanan maskeli şahıs, parayı alıp kendisini bekleyen başka bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.