Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Bestler dereler bölgesinde 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel’ operasyonunda terör örgütü PKK mensuplarına ait 2’si boş, 4’ü dolu 6 sığınak ve 1 barınma alanı tespit edildi.

Sığınak ve barınma alanlarında yapılan aramalarda 2 adet dağ bisikleti, 3 metre mavi branda, 2 adet 3 kilogram tuz, 1 adet alt terörist kıyafeti, 20 metre şeffaf naylon, 3 kilogram çay, 1 adet termos 1 adet üst terörist kıyafeti, 1 adet bandana, 3 adet orta boy pil kutusu, 5 adet sigara kutusu, 1 adet büyük boy çuval, 1 adet lokum kutusu, 1 adet 5 çarpı 5e badında mavi branda, 1 adet şemsiye, 1 adet enjektör ele geçirildi. Operasyonda tespit edilen sığınak ve barınma alanları imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.