Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un eşsiz deniz manzarası bugün öğle saatlerinde ilginç görüntülere sahne oldu. Sarayburnu sahili ve kıyı kordonu boyunca deniz üzerinde oluşan köpükler ve koyu renkli bir tabaka deniz ortasında adeta bir ada görünümüne büründü.

Metrelerce uzanan koyu renkli tabakayı gören İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ(İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme) ekipleri koyu renkli birikintinin olduğu bölgeye geldi. Deniz üzerinde bir süre inceleme yapan ekipler daha sonra buradan ayrıldı.