Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesine bağlı Zeybekçayır Köyü Beşyol mevkiinde kepçeyle orman envanteri saran Sezer Yardaş yönetimindeki traktör kepçe devrildi. Yardaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Aşırı yağış nedeniyle yolların bozulması dolayısıyla bölgeye giden Çan Belediyesi itfaiye ekibi, 112 ekibi ve jandarma bölgeye ulaşamayınca köylülerin yardımıyla traktör ve 4 çeker araçlar ile bölgeye götürüldü.
Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Çanakkale’de kaza: 1 ölü
13.02.2019 - 00:24 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 00:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesine bağlı Zeybekçayır Köyü Beşyol mevkiinde kepçeyle orman envanteri saran Sezer Yardaş yönetimindeki traktör kepçe devrildi. Yardaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Aşırı yağış nedeniyle yolların bozulması dolayısıyla bölgeye giden Çan Belediyesi itfaiye ekibi, 112 ekibi ve jandarma bölgeye ulaşamayınca köylülerin yardımıyla traktör ve 4 çeker araçlar ile bölgeye götürüldü.
Etiketler : Çanakkale,
604317 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604317.aspx
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