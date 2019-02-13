Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, iç kesimlerde yer yer güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (80-100 km/sa) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri hafif yağmurlu 10

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (20-50 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 8

İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli (20-50 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 13

Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli (20-50 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 7

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 18

Antalya: Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli (40-75 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 12