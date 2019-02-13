Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ”rüşvet almak ve vermek” suçundan 3 ilde operasyon başlattı. Polis ekipleri, İstanbul'da 18, Sakarya'da 1, Kocaeli'de 1 olmak üzere 20 adrese operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında 6'sı Maltepe Tapu Müdürlüğü çalışanı olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.