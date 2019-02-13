İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ”rüşvet almak ve vermek” suçundan 3 ilde operasyon başlattı. Polis ekipleri, İstanbul'da 18, Sakarya'da 1, Kocaeli'de 1 olmak üzere 20 adrese operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında 6'sı Maltepe Tapu Müdürlüğü çalışanı olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
3 ilde rüşvet operasyonunda 20 kişi hakkında gözaltı kararı
13.02.2019 - 10:27 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 10:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 3 ilde rüşvet operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 6'sı Tapu Müdürlüğü çalışanı 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul Emniyet Müdürlüğü,Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,
604379 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604379.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER