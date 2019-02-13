Bahçelievler'de bina sakinlerinin talebi üzerine yapılan incelemede risk taşıdığı tespit edilen 8 katlı apartman tahliye edildi. Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Caddesi'ndeki Birlik Apartmanı, yapılan tetkiklerin ardından risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltıldı. 24 daireden oluşan ve 45 yıl önce inşa edildiği öğrenilen bina mühürlendi. Evlerini terk eden aileler, Bahçelievler Belediyesi tarafından öğretmenevinde misafir edildi.
Bahçelievler'de 7 katlı bir bina yıkılma tehlikesiyle mühürlendi
13.02.2019 - 11:17 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde 7 katlı bir bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Son dakika,İstanbul,Mahmutbey,
604398 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604398.aspx
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