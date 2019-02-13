Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ konutları mevkininde 3 aracın karıştığı trafik kazasında Zekeriya Özenli'nin kullandığı 43 HT 120 plakalı araçta bulunan Veli Özenli (61) yaralı olarak sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan Mehmet Çimen'in idaresindeki 10 AAS 138 plakalı araçta şans eseri yaralı bulunmazken, trafik kazasına karışan Şaban Akşin yönetimindeki 10 DDC 75 plakalı araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı. Toplam 6 kişi yaralı olarak Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Veli Özenli'nin bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.