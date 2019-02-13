TOKİ konutları mevkininde 3 aracın karıştığı trafik kazasında Zekeriya Özenli'nin kullandığı 43 HT 120 plakalı araçta bulunan Veli Özenli (61) yaralı olarak sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan Mehmet Çimen'in idaresindeki 10 AAS 138 plakalı araçta şans eseri yaralı bulunmazken, trafik kazasına karışan Şaban Akşin yönetimindeki 10 DDC 75 plakalı araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı. Toplam 6 kişi yaralı olarak Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Veli Özenli'nin bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Kepsut'ta kaza: 1 ölü, 6 yaralı
13.02.2019 - 11:36 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 11:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir,Kepsut,kaza,
604405 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604405.aspx
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