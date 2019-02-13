Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, eski Adana Yolu üzerineydi bulunan bir çimento fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre işçi olan D.Ö. (47) çalışma sırasında 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. 112’ye ihbarda bulunan olay sonrası bölgeye AFAD, UMKE, İtfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Düştüğü bölgeden alınan işçi D.Ö., 112 ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.