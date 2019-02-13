Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede farklı tarihlerde koyun ve keçi hırsızlık olayları meydana gelmesi üzerine jandarma ekipleri, mahallede devriye atmaya başladı. Mahalle sakinlerinden bazıları ise yaşanan hırsızlık olaylarının ardından ağıllarında kalarak nöbet tutmaya başladı. Hırsızlar tarafından 13 keçisi ve 2 koyunu çalınan A.K. de hayvanları besledikleri ağılın yakınında kalmaya başladı. A.K. sabah saatlerinde dışarıdan ses geldiğini duyunca hemen dışarı çıktı. Bu sırada daha önce de mahalleden hırsızlık yaptığı belirlenen Emre U. (28) Emre A. (27) ve Ömer A. (27) ile karşılaştı. Şüphelileri karşısında gören A.K., ateş elinde bulunan pompalı tüfekle ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şüpheliler 34 LV 4162 plakalı otomobille kaçmaya başladı. A.K. ise kaçan şüphelilerin arkasından ateş etmeyi sürdürdü.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Emre U., idaresindeki otomobille bir kaç yere çarparak olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra aracın kontrolünü kaybeden Emre U. olay yerinin yaklaşık 500 metre uzağındaki tepeden aşağı araçla uçtu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emre U.’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Gözünden yaralanan Emre A. ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ömer A. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

3 aydan beri mahallelerinde hırsızlık olaylarının başladığını söyleyen Akpınar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kayahan, "Hırsızlık olaylarından bütün mahalle tedirgin olmaya başladı. Gün arası hırsızlık olayları devam ediyor. Tüm bu civarda bu hırsızlar dönüyor. Gündüz bunlar akşama kadar buralardaymış” dedi.

"MAHALLELİ: İNŞALLAH BÖYLE BİR OLAYLA BİR DAHA KARŞILAŞMAYIZ"

Mahalle sakinlerinden biri ise "Bu rahatsızlık bizim mahallemizde 2-3 aydan beri var. Sürekli de bu olaylar oluyor. Mahalle sakinleri olarak tedbir amaçlı, jandarma da gerekli zaman devriyeleri attı. Biz de mahalle sakinleri olarak emek ettikleri belli malları var bunlara kendi tedbirlerini almak amacıyla böyle bir olay oldu. Bizim mahallemiz çok küçük bir mahalle, çok tutkun bir mahalle. Birlik beraberlik olan bir mahalle. İnşallah böyle bir olayla bir daha karşılaşmayız diyoruz. Sabah olmuş bu olay mal sakinleri takipteymiş zaten bunları. Çünkü 2 gün önce bir daha tekrarlanmış. Bundan 10-15 gün önce tekrarlanmış böyle olduğu için mal sahipleri de tedbir amaçlı biraz erken mala gelmişler. O anda herhalde büyük ihtimal hırsızlarla karşılaşmışlar. Olay bu şekilde olmuş” ifadelerini kullandı.



Koyunları çalınan Ayşe Öztürk (60) ise "Bizim de koyunlarımız çalındı. İki ay oldu, buradan götürdüler. Körpe kuzuları kaldı küçük küçük meleye meleye öldüler" dedi.

Öte yandan, hırsızlık şüphelilerinden 1'ini öldüren 2'sini de yaralayan A.K. ise olaydan sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı.