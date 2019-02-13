Sivas’ta geçtiğimiz hafta hırsızlar, Ata Sanayi sitesinin içerisinde park halindeki 5 otomobile girip teypleri çaldı. Şikayet üzerine polis tarafında başlatılan inceleme ve titizlikle yürütülen takip sonucunda hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edilen iki kişi çaldıkları teyplerle birlikte yakalandı. Çalınan teypler sahiplerine teslim edilirken zanlılar ise adli mercilere teslim edildi.
Oto fareleri yakayı ele verdi
13.02.2019 - 13:58 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 13:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta girdikleri otomobillerin teyplerini çalan iki kişi polisin takibi sonucu yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : otomobil,hırsızlık,yakalandılar,
604430 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604430.aspx
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