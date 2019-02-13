Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 17,56 gram skunk maddesi ve 8 adet kontrole tabi hap ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.