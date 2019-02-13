İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 17,56 gram skunk maddesi ve 8 adet kontrole tabi hap ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sivas'ta sokak satıcılarına operasyon: 2 tutuklama
13.02.2019 - 14:15 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 17,56 gram skunk maddesi ve 8 adet kontrole tabi hap ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : uyuşturucu,Sivas,
604435 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604435.aspx
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