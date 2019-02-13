Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Akbülbül Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir inşaatta bekçi olarak çalışan Hamdi Akpınar (53) bir süre haber alamayan arkadaşları durumu polis ekiplerine haber verdi. İnşaata gelen ekipler, Hamdi Akpınar cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan inceleme de, Hamdi Akpınar sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Hamdi Akpınar, öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.