Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Akbülbül Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir inşaatta bekçi olarak çalışan Hamdi Akpınar (53) bir süre haber alamayan arkadaşları durumu polis ekiplerine haber verdi. İnşaata gelen ekipler, Hamdi Akpınar cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan inceleme de, Hamdi Akpınar sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden Hamdi Akpınar, öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden inşaat bekçisi toprağa verildi
13.02.2019 - 14:21 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 14:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’de çalıştığı inşaatta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden gece bekçisi, son yolculuğuna uğurlandı.
Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Akbülbül Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir inşaatta bekçi olarak çalışan Hamdi Akpınar (53) bir süre haber alamayan arkadaşları durumu polis ekiplerine haber verdi. İnşaata gelen ekipler, Hamdi Akpınar cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan inceleme de, Hamdi Akpınar sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : karbonmonoksit,zehirlenme,Kayseri,
604438 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604438.aspx
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