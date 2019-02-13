Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9 Aralık 2018’de Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Sokak üzerinde meydana gelen olayda 43 yaşındaki Serpil Yıldız, av tüfeği ile vuruldu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Serpil Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı gerçekleştiren şahsın 38 NS 398 plakalı beyaz renkli araçla ayrıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatan polisler, şüpheli şahsın Kayabaşı Mahallesi’ndeki ikametine operasyon yaptı. Şüpheli Halit Ç. suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalandı. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Halit Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık Halit Ç. (40), öldürülen kadın Serpil Yıldız’ın şikayetçi oğulları E.U., E.U. ve şikayetçi kızı E.U. ile avukatlar hazır bulundu.

"ÇOK AĞIR KONUŞUNCA TÜFEĞİ DEĞNEK GİBİ YAPIP KAFASINA VURACAKTIM"

Serpil Yıldız’ı kasten öldürmediğini, kazayla cinayetin olduğunu söyleyen tutuklu sanık 8 çocuk babası, evli Halit Ç., ilk celsede şunları söylemişti:

“Ben olay günü telefon faturamı yatıracaktım. Emirgan Parkı’nın orada aracımı park ettim, orada karşılaştık. Benim hakkımda uzaklaştırma kararı için şikayet etmişti, ben de neden şikayet ettiğini sorunca, ağza alınmayacak küfürler etti. O küfürleri burada söylemeyeceğim ama çok ağır konuşunca aracın arkasında fırçanın sapı ile birkaç kez vuracaktım ama aracın bagajında fırçayı bulamadım, tüfeği gördüm, onu değnek gibi kullanacaktım, tüfek ateş alınca ben yaralandığını fark etmedim, tüfeği bagaja atıp gittim, küfür ettiği için yaptım. Çok pişmanım, bana 60-70 bin TL civarında borcu da var, büyük oğlunu ben evlendirdim ama olay günü aramızda bu konuşulmadı, sadece uzaklaştırma yüzünden tartıştık.”

SAVCI, TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN MÜEBBET İSTEDİ

Sanığın ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep eden savcı, mütalaasını tekrar ederek maktulün 10-12 yıl önce eşinden boşandığı, kızı ile birlikte kaldığı, kahvaltılık malzemeler satan bir işyerinde çalıştığı, o işyerine müşteri olarak gelen sanık ile tanıştığı belirtildi. Evli olan sanığın eşinin rahim kanseri tedavisi gördüğü için eşi ile ilişki yaşayamadığı, maktul ile yakınlaştığı, bekar evlerinde karı koca yaşadıkları ifade edilen mütalaada, suç tarihinden 30-40 gün önce maktulün kadın hastalığı nedeniyle tedavi olduğu, bu süreçte sanığın maktule olan güveninin kaybolduğu ve tartışmalar yaşadıkları, uzaklaştırma alan sanığın kinlenerek, suç tarihinde maktulün kafasına hedef alıp ateş ettiği anlatıldı. Maktulün sanığa karşı tahrik oluşturacak ifadeleri olmadığına kanaat getiren savcı, sanığın planlayarak maktulü kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık Halit Ç., “Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Çok pişmanım, yaşım 70’e yaklaştı. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Halit Ç.’ye ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet, sanığın duruşmadaki iyi halinden dolayı müebbet hapis cezasını 25 yıla indirdi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.