Edinilen bilgiye göre Şenpazar ilçesinden Kastamonu’ya Devlet Hastanesine eşini kontrole götüren Mustafa Kalay idaresindeki 37 EP 425 plakalı otomobil, Seydiler ilçesine bağlı Şalgam köyü mevki'inde kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazanın şiddetiyle araçtan fırlayan Fatma Kalay, olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan eşi Mustafa Kalay ise, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada yaralanan Mustafa Kalay’ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İhbar sonrası olay yerinde jandarma ekipleri incelemede bulundu. Araç, çekici marifetiyle yediemin otoparkına çekilirken kaza hakkında inceleme başlatıldı.