Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre 30 Ocak saat:19.00 sıralarında İncesu İlçesi Saraycık Mahallesinde meydana gelen olayda şüpheli F.C.(24) evinde yüksek sesle müzik dinleyince babası tarafından evden kovuldu. Dedesi M.Ç.(79)’nin evine giden F.C., burada anneannesi F.Ç.(76) ve dedesi M.Ç.(79) ile de tartıştı. Zaman zaman anneannesinden para isteyen F.C. olay tarihinde de dedesi ve anneannesinden 250 bin TL para almak istedi. Çıkan tartışma sonrası dede M.Ç. av tüfeği ile torunu F.C.’yi kovaladı. M.Ç. polise gidip şikayetçi olurken, şüpheli F.C. hakkında ‘yağma’ suçundan dava açıldı.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık F.C.(24), şikayetçi dede M.Ç., F.Ç. ile avukatlar hazır bulundu. Şüpheli torun F.C., anneannesi ve dedesini yağmalamadığını belirterek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Dede M.Ç. torunu F.C.’den şikayetçi olurken, anneanne F.Ç. ise torunundan şikayetçi olmadığını söyledi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu şüpheli torun F.C.’ye ‘gece vakti yağmaya teşebbüs’ suçundan 8 yıl hapis cezası ile tutuklanmasına karar verdi. Adliye polisi tarafından sanık F.C., kelepçe takılarak duruşma salonundan çıkarıldı.