Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gökçekıran köyünde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda M.Ö. isimli şahsın evine baskın yapıldı. Çeşitli uyuşturucu ve silahların bulunduğu evde 4 adet karaca, 1 adet kızıl geyik, 5 adet yaban domuzu dişi ve 1 adet yeni avlanmış çulluk da bulundu. Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bildirilmesinin ardından M.Ö.’ye 31.420 TL tazminat, 773 TL idari yaptırım cezası uygulandı.