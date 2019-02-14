Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bil bilgiye göre, Yavuzeli ilçe merkezinde bulunan Şehit Hanifi Yıldırım caddesinde seyir halinde bulunan Mehmet Y. (49) yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, karşı yönden gelen Deniz G(41) idaresindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Y ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Elif G. (63) ve Kureyş G (59) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin hemen ardından ambulanslarla Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olay yerinde inceleme yaptı.