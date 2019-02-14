Edinilen bil bilgiye göre, Yavuzeli ilçe merkezinde bulunan Şehit Hanifi Yıldırım caddesinde seyir halinde bulunan Mehmet Y. (49) yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, karşı yönden gelen Deniz G(41) idaresindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Y ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Elif G. (63) ve Kureyş G (59) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin hemen ardından ambulanslarla Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olay yerinde inceleme yaptı.
Yavuzeli'nde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
14.02.2019 - 15:12 | Son Güncelleme: 14.02.2019 - 15:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı
Edinilen bil bilgiye göre, Yavuzeli ilçe merkezinde bulunan Şehit Hanifi Yıldırım caddesinde seyir halinde bulunan Mehmet Y. (49) yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, karşı yönden gelen Deniz G(41) idaresindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Y ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Elif G. (63) ve Kureyş G (59) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin hemen ardından ambulanslarla Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep,kaza,
604673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604673.aspx
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