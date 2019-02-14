Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinde el yazması sahte tarihi kitapları yüksek fiyata satarak vatandaşları dolandırmaya çalışan 3 kişi olduğu bilgisine ulaştı. İlçe merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda biri papirus içerisinde, diğeri ise ahşap kutu içerisinde 2 adet deri el yazması kitap ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan A.P., İ.G. ve Suriye uyruklu A.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sahte tarihi eser satan 3 kişi yakalandı
14.02.2019 - 16:37 | Son Güncelleme: 14.02.2019 - 16:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde el yazması sahte tarihi kitap satmaya çalışan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinde el yazması sahte tarihi kitapları yüksek fiyata satarak vatandaşları dolandırmaya çalışan 3 kişi olduğu bilgisine ulaştı. İlçe merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda biri papirus içerisinde, diğeri ise ahşap kutu içerisinde 2 adet deri el yazması kitap ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan A.P., İ.G. ve Suriye uyruklu A.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şanlıurfa,Akçakale,İl Jandarma Komutanlığı,
604693 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604693.aspx
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